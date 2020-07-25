В Беларуси в условиях пандемии принимались продуманные решения - Любецкая

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в условиях пандемии принимались продуманные решения, заявила председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, сообщает БЕЛТА.

Светлана Любецкая отметила, что сегодня не только Беларусь, но и фактически все страны мира живут в условиях неопределенности в связи с пандемией. "Такой ситуации не ждал никто в мире, никто не мог ее предсказать. Потому сейчас хорошо видно, кто способен на принятие решений в таких условиях, а у кого это вызывает излишнее волнение и тревожность. Хочу с удовлетворением отметить, что наша государственная позиция, работа всех ветвей власти, в том числе законодательной, была достаточно спокойной и уверенной, - сказала она. - У нас, белорусов, есть такая особенность - действуем не спеша, контролируя ситуацию. Это лучше, чем поспешные, непродуманные решения, когда нужно потом исправлять ошибки, которые всегда обходятся дорого".

В трудовое законодательство были заблаговременно внесены изменения, регулирующие удаленную работу. "Они оказались весьма кстати. Наши работники и работодатели в сложившейся ситуации уже имели общие правовые основы, как переводить на удаленку, оплачивать, регулировать режим рабочего времени, что закладывать в трудовые договоры. Когда законы и правовые нормы не догоняют жизнь, а несколько опережают, это очень хороший показатель работы законодателя. Пандемия нам это показала. Основная задача сейчас - думать на перспективу, принимать стратегические решения", - подчеркнула депутат.

В Палате представителей сегодня находится на рассмотрении ряд важных законопроектов. Среди них проект нового Кодекса об административных правонарушениях. "Он повлечет достаточно серьезные изменения в подходах к оценке общественной жизни. Это важно для повышения инвестиционной привлекательности страны: существенная либерализация ответственности, исключение некоторых подходов к негативной правовой оценке и правовым последствиям в случае допущенных нарушений. Это и снижение карательной составляющей, то есть социальная успокоенность общества", - отметила Светлана Любецкая.

По ее словам, идет работа по корректировке законодательства в разных областях экономики и социальной сферы. "Изменения правовой базы должны быть комплексными, очень сбалансированными и продуманными с учетом тех последствий, которые они повлекут для каждого гражданина, каждого предпринимателя", - резюмировала депутат.-0-