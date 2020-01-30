В Беларуси в выходные будет до +9°С

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные будет до 9 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Январь в Беларуси выдался аномально теплым, и только в конце месяца появился снежный покров высотой от 1 до 12 см. "По Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областям, где вчера днем и прошедшей ночью выпало больше всего осадков, наблюдается отложение мокрого снега. В рекордсменах - метеостанция Березино, где толщина отложения составила около 50 мм", - рассказали синоптики.

Однако уже завтра с Западной Европы ожидается смещение в восточном направлении теплых воздушных масс, снег станет интенсивно таять.

В пятницу, 31 января, будет преобладать облачная погода. На большей части территории Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный с переходом на южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем будет 1-7 градусов выше нуля.

В начале февраля по-прежнему будет облачно. На большей части территории республики ожидаются осадки, в основном дождь. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в субботу, 1 февраля, ночью составит от 2 градусов мороза до 5 тепла, днем - от плюс 2 по востоку до 9 градусов выше нуля по западу страны.

В воскресенье, 2 февраля, ночью ожидается 1-8 градусов выше нуля, днем - плюс 3 - плюс 9.

В понедельник, 3 февраля, сохранится аномально теплая погода. По предварительному прогнозу, в середине следующей недели подморозит.-0-

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