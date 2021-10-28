В Беларуси в выходные будет тепло и без осадков

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца октября в Беларуси будет удерживаться теплая и в основном без осадков погода. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 29 октября, ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны местами пройдут небольшие дожди. В отдельных районах ночью и утром может наблюдаться туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 10-16 градусов.

В субботу, 30 октября, будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью будет плюс 2-8 градусов, а днем - 12-19 градусов тепла.

В воскресенье, 31 октября, будет небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью ожидается плюс 1-8 градусов, днем будет до 11-18 градусов.

"Начало последнего осеннего месяца принесет изменение погодных условий. Уже во вторник фронтальные разделы с Украины затянут небо над страной более плотными облаками и принесут дожди", - отметили в центре. В понедельник, 1 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью будет 1-7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 9-15 градусов.

Во вторник, 2 ноября, ночью местами, а днем на большей части территории республики пройдут дожди. В отдельных районах будет туман. Температура воздуха ночью прогнозируется 1-7 градусов тепла, днем она составит 7-13 градусов.

В среду, 3 ноября, ночью на большей части территории страны, а днем местами будет дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, а днем будет 7-14 градусов.-0-

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