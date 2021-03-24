В Беларуси весной заложат более 80 парков и аллей семейных деревьев

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 новых парков, аллей и скверов появятся в Беларуси этой весной благодаря республиканскому проекту "Парк семейных деревьев", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Поддержанная в октябре 2018 года Президентом молодежная инициатива о создании в Беларуси парков семейных деревьев, где каждый может посадить свое именное дерево, посвященное важному событию в его семье, воплощена в формате республиканского проекта "Парк (аллея, сквер) семейных деревьев". Этой весной планируется заложить более 80 парков, аллей и скверов. Кроме того, семьи продолжат ухаживать за высаженными ранее деревьями", - рассказала Юлия Зинкевич.

Весной планируется посадить восемь парков, три сквера и 71 аллею семейных деревьев. "К примеру, 17 апреля в преддверии Международного дня Земли планируется основать парк семейных деревьев в городском поселке Ореховск Оршанского района. 31 марта семьи пограничников заложат в честь погибших в первые дни Великой Отечественной войны аллею семейных деревьев в деревне Чилеево Брестского района. 20 апреля парк семейных деревьев появится в Новогрудке. Молодые семьи высадят саженцы деревьев и повяжут на них красно-зеленые ленточки с национальным орнаментом. 22 апреля в микрорайоне Костюковка Гомеля аллею семейных деревьев посадят молодые семьи, работники "Гомельстекло". Возле каждого дерева будет установлена специальная табличка с фамилией семьи и датой посадки", - дополнила секретарь ЦК БРСМ.

Республиканский проект "Парк семейных деревьев" реализуется с 2019 года БРСМ в тесном взаимодействии с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, облисполкомами, другими заинтересованными структурами. Проект направлен на укрепление института семьи и традиционных семейных ценностей как фактора национальной безопасности страны. В 2019-2020 годах в Беларуси заложены более 200 семейных парков, скверов, аллей.-0-