В Беларуси видна работа американских и европейских спецслужб - Глазьев

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси видна работа американских и европейских спецслужб. Такое мнение высказал в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, сообщает БЕЛТА.

"Совершенно очевидно, что молодежь и людей, которые хотят перемен, используют те, кто планирует совершить государственный переворот и пустить общество и экономику на тот путь, по которому уже шесть лет катится Украина с катастрофическими последствиями. Фактически те же самые люди, которые были на майдане, сейчас опекают лидеров белорусской оппозиции, - сказал Сергей Глазьев. - К примеру, совсем недавно появились фотографии Светланы Тихановской с Бернаром-Анри Леви - ключевым организатором государственных переворотов и гражданских войн на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке, человеком, который хвастается, что зарабатывает на революциях и свержении законных правительств".

По словам члена Коллеги ЕЭК, нужно понимать, что белорусское общество сегодня толкают в пропасть. Очевидна работа американских и европейских спецслужб, а также политиков, ангажированных поддерживать раскачивание ситуации и создание хаоса. "Здесь планируют решить сразу несколько задач. Во-первых, свержение законной власти и ее переход к западным марионеткам, которые откроют Беларусь для поживы европейских и американских корпораций. Во-вторых, присоединение страны к Украине и выстраивание кордона против России", - пояснил эксперт.

Как отметил Сергей Глазьев, в Минске такого быть не может. "Лукашенко твердо стоит за народ, за страну. И никакие западные партнеры ему не указ. Он знает, что их обещаниям грош цена. Они всегда обманывают и используют доверчивых людей в своих интересах", - добавил он.-0-