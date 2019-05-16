В Беларуси внедряют автоматизированную систему персональных данных пассажиров воздушных судов

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автоматизированную информационную систему персональных данных пассажиров воздушных судов (АИС ПДП) внедряют в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Департаменте по авиации.

"Все коммерческие авиаперевозчики, осуществляющие международные воздушные перевозки пассажиров, обязаны собирать и предоставлять персональные данные пассажиров воздушных судов в АИС ПДП для дальнейшей обработки органами пограничной службы Беларуси - Государственным пограничным комитетом", - сообщили в ведомстве.

АИС ПДП готова к подключению авиакомпаний и предусматривает передачу файлов в API-формате, а также передачу данных в интерактивном режиме - iAPI.

Для подключения к автоматизированной информационной системе персональных данных пассажиров воздушных судов авиакомпаниям нужно обратиться к оператору АИС ПДП - РУП "Национальный аэропорт Минск" и подписать соответствующее соглашение, которое в том числе предусматривает обязанность сторон о неразглашении.

В департаменте обращают внимание, что в соответствии с КоАП доставление воздушным перевозчиком на территорию Беларуси физического лица без документов, необходимых для въезда в страну, либо физического лица, которому отказано во въезде в Беларусь (и перевозчик был уведомлен об этом до начала перевозки), либо неисполнение таким перевозчиком обязанности по передаче персональных данных пассажиров в информационные системы Министерства транспорта и коммуникаций, влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от 100 до 500 базовых величин (сейчас БВ составляет Br25,5).-0-