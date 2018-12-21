21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в правила провоза в поездах домашних животных и велосипедов. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №86 от 12 декабря 2018 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Постановление вносит изменения в Инструкцию о порядке установления и применения тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях.

Из документа исключен пункт, касающийся платы за перевозки мелких домашних животных и птиц. В частности, ранее в вагонах с ненумерованными местами на городских и региональных линиях, в том числе в вагонах на региональных линиях экономкласса, плата взималась за каждое место в размере 50% стоимости полного проездного документа (билета) до пункта назначения пассажира.

Есть изменения при оплате перевозки собак крупных пород. Так, в отдельном купе на региональных линиях бизнес-класса или межрегиональных линиях оплату будут взимать исходя из стоимости билетов всех мест купе. Дополнительную плату за каждую собаку как за 20 кг массы багажа теперь брать не будут.

Также отменяется плата за перевозку велосипеда в неразобранном и неупакованном виде в вагонах с ненумерованными местами. До этого плата взималась в размере стоимости полного проездного документа (билета) до пункта назначения пассажира.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-