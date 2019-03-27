В Беларуси внесены изменения в законодательство о соцстраховании

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в нормативные правовые акты по вопросам государственного социального страхования. Соответствующее постановление Совета Министров от 22 марта 2019 года №187 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, документ приводит отдельные нормы законодательства в соответствие с указом №500 "О государственном социальном страховании". В частности, речь идет о Положении о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденное постановлением Совмина от 28 июня 2013 года №569.

"Индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам предоставлено право не уплачивать обязательные страховые взносы за периоды неосуществления деятельности в отчетном году. В связи с этим право на пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам для них увязано с продолжительностью периода, за который уплачены взносы", - пояснили в министерстве.

То есть ИП могут получить пособия в текущем календарном году, если взносы за отчетный год уплачены не менее чем за 183 календарных дня либо за весь период со дня постановки. Если случаи временной нетрудоспособности, беременность и роды наступили в году постановки на учет в качестве плательщиков взносов, пособия назначаются при условии, если до этого ими уплачены взносы не менее чем за 30 календарных дней.

При определении среднедневного дохода для исчисления пособий индивидуальным предпринимателям периоды неосуществления деятельности, за которые не уплачены взносы, будут исключаться из числа дней отчетного года, на основании представленных документов персонифицированного учета.

Пособия индивидуальным предпринимателям (кроме ставших на учет в текущем году) невозможно назначить без документов персонифицированного учета о суммах уплаченных взносов и периодах осуществления деятельности за отчетный год. В связи с этим для индивидуальных предпринимателей, представивших листок нетрудоспособности до подачи документов персонифицированного учета за отчетный год, днем обращения за пособиями считается день представления не листка нетрудоспособности, а указанных документов.

Также внесены изменения в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, утвержденные постановлением Совета Министров от 8 июля 1997 года №837. Так, физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы, заполняют индивидуальные сведения по форме ПУ-3 на основании уплаченных обязательных страховых взносов и периодов неосуществления деятельности.

В министерстве напомнили, что к категориям физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, относятся индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, ремесленники, физические лица, осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма, творческие работники, граждане, работающие за пределами страны, граждане, работающие в представительствах международных организаций в Беларуси, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, работающие в республике, участвующие в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза, самозанятые лица.

Работники органов Фонда социальной защиты населения при условии отсутствия задолженности по уплате обязательных страховых взносов могут заполнять, представлять и подписывать своей электронной цифровой подписью индивидуальные сведения по форме ПУ-3 по физическим лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы. В таких случаях сумма уплаченных обязательных страховых взносов заполняется в индивидуальных сведениях по форме ПУ-3 пропорционально месяцам осуществления деятельности.

Кроме того, индивидуальные сведения по форме ПУ-3 заполняются работником органа фонда и подписываются его электронной цифровой подписью по физическим лицам: восстанавливающим нарушенные пенсионные права за счет казны Республики Беларусь, казны административно-территориальной единицы; самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы, в случае смерти (сумма уплаченных обязательных страховых взносов заполняется в индивидуальные сведения по форме ПУ-3 пропорционально месяцам осуществления деятельности).

С 1 июля 2019 года в сведениях о приеме и увольнении по форме ПУ-2 работодателям обязательно заполнять графу "Код работы по совместительству" (если застрахованное лицо является внешним совместителем, в графе указывается "1", если не является внешним совместителем, - "0").

Также обновлено Положение о порядке постановки на учет и снятия с учета плательщиков обязательных страховых взносов, утвержденное постановлением Совета Министров от 10 июля 2009 года №917. В частности, постановлением определен порядок постановки на учет и снятия с учета новых категорий плательщиков обязательных страховых взносов, а именно физических лиц, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности в соответствии с законодательными актами (самозанятые лица) и иностранных организаций, деятельность которых признается деятельностью через постоянное представительство.

Также внесены уточняющие корректировки с учетом правоприменительной практики. -0-