В Беларуси внесут изменения в Водный кодекс

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будут внесены изменения в Водный кодекс, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Состоялось заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы. От Минприроды в нем приняли участие заместитель министра Александр Горошко и начальник отдела использования и охраны водных ресурсов главного управления природных ресурсов Виктория Воронова.

В ходе работы рассматривался вопрос о проекте закона, которым предусматриваются корректировки в шесть законов и два кодекса, в том числе Водный кодекс в части урегулирования вопросов, связанных с возведением водных объектов, а также их содержанием в надлежащем экологическом состоянии и благоустройством.

Участники обменялись мнениями по нововведениям. В частности, отмечено, что в настоящее время отсутствует единый акт, определяющий порядок выполнения этих работ. Как правило, данные вопросы рассматриваются в совокупности норм Водного кодекса, Кодекса о земле и Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Беларуси, что на практике приводит к неоднозначному их применению, а также волоките со стороны органов, принимающих такие решения.

Предлагается возложить обязанности по благоустройству водных объектов и содержанию их в надлежащем состоянии на местные исполнительные и распорядительные органы на землях общего пользования и землях запаса, а также на водопользователей на правах обособленного и (или) специального водопользования, аренды и (или) у которых поверхностные водные объекты расположены в границах земельных участков, предоставленных им в установленном порядке.

Работы по благоустройству водных объектов и их содержанию в надлежащем состоянии могут выполняться за счет средств местных бюджетов, собственных средств водопользователей и иных источников, не запрещенных законодательством. Граждане также смогут принимать участие в финансировании этих расходов (полном или частичном).

Представляя законопроект, Александр Горошко отметил, что основная цель вносимых изменений в Водный кодекс - упрощение порядка проведения работ по содержанию водных объектов в надлежащем состоянии путем определения перечня мероприятий, которые могут выполнятся без наличия проектной документации.

Для охраны водных объектов и сохранения в них устойчивого водного биологического разнообразия формирование комплекса указанных мероприятий будет проводиться комиссионно с привлечением специализированных организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.

Требования по содержанию водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройству предлагается установить в экологических нормах и правилах, на которые в законопроекте приводится соответствующая отсылочная норма.

В отношении возведения гражданами на земельных участках, предоставленных им в установленном порядке, водоемов с параметрами крупнее, чем пруды-копани, предлагается осуществлять, как и юридическим лицам, только на основании проектной документации.

Одновременно предлагается ввести ответственность за самовольное выполнение работ на водных объектах, что согласуется с положениями новой редакции КоАП.

Остальные изменения в Водный кодекс носят редакционно-технический характер и обусловлены необходимостью его приведения в соответствие с законом "Об обеспечении единства измерений", указом от 26 декабря 2019 года №485 "О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц", а также для согласования с некоторыми актами правительства.-0-