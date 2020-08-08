За Беларусь
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 8 августа 2020
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:05 Самолет разбился на границе Португалии и Испании – погиб пилот В мире
20:36 В Беларуси во время выборов планировались провокации - СТВ Общество
20:35 Хоккеисты "Динамо-Молодечно" победили "Лиду" во втором туре группового этапа Кубка Салея-2020 Спорт
20:25 Футболисты "Руха" и жодинские торпедовцы сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
19:59 Наблюдатели Минской области отмечают высокую явку в последний день досрочного голосования Общество
19:58 Хоккеисты "Шахтера" крупно обыграли "Витебск" в матче второго тура группового этапа Кубка Салея Спорт
19:54 Александра Саснович вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Праге Спорт
19:39 Кочанова: попытки дестабилизировать обстановку - это не те подходы, которые должны быть в стране Общество
19:12 Количество погибших в результате взрыва в порту Бейрута выросло до 158 В мире
18:36 ЦСКА победил "Химки" в первом матче нового чемпионата России по футболу Спорт
18:13 Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 14-ю победу в женском чемпионате Беларуси Спорт
18:10 "Энергетик-БГУ" сыграл вничью с "Неманом" в матче чемпионата Беларуси Спорт
18:06 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина". Витебская область - промышленный комплекс 200 предприятий Общество
17:57 Некоторые наблюдатели на выборах Президента не были аккредитованы из-за ложных подписей Общество
17:50 Восемь человек погибли при пожаре на фабрике в Китае В мире
17:44 Более 9 тыс. наблюдателей от ФПБ задействованы в наблюдении за выборами Президента Общество
17:23 Правоохранители прокомментировали инцидент с "замертво упавшим" велосипедистом Общество
17:15 МВД разоблачило фейки о нарушениях в работе правоохранителей Общество
17:05 Избирательная кампания в Беларуси проходит в штатном режиме - национальный наблюдатель Общество
16:57 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 45 районах Беларуси Общество
16:51 Беларусь и Тяньцзинь будут реализовывать совместные экономические проекты Экономика
16:36 Наблюдатель от МПА СНГ: досрочное голосование - общепринятая мировая практика Политика
16:27 Мицкевич: голосование на выборах еще раз продемонстрирует мудрость белорусского народа Общество
16:15 В Гомельской области появился первый экипаж-трехтысячник Регионы
15:56 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина". Брестчина в тройке лидеров по строительству жилья Общество
15:29 Купание детей ограничено в пяти зонах отдыха в Гомельской области Регионы
15:20 Эпидемиолог: новая группа риска по COVID-19 - те, кто был на самоизоляции В мире
15:19 В столице Сомали прогремел взрыв В мире
15:14 Белорусский форвард Виталий Лисакович перешел в московский "Локомотив" Спорт
15:06 Конюк призывает белорусов проявить благоразумие и не участвовать в несанкционированных акциях Общество
Все новости
Все новости
Общество
08 августа 2020, 20:36

В Беларуси во время выборов планировались провокации - СТВ

Фото из архива
Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси во время выборов Президента планировались провокации, задержаны несколько человек. Об этом рассказали в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

В выпуске новостей заявили о том, что из Беларуси бегут сторонники некоторых кандидатов. "3 августа - в Киев улетает один из координаторов объединенного штаба, 4 августа - в том же направлении сбегают несколько активистов и топ-менеджеры проекта. Среди них и сестра одной из трех активных участниц предвыборной кампании", - отметили в эфире канала.

"Затем Беларусь покидают еще функционеры, один из разработчиков приложения "Голос". Далее участники так называемых штабов альтернативных кандидатов, волонтеры и активисты. Сегодня в направлении России уехала одна из героинь, которых в народе называют грациями", - рассказали на СТВ.

"Видимо, они что-то знают, о чем мы можем догадываться. Желание уберечь себя понятно. Желание сделать революцию чужими руками - как-то так себе", - подчеркнули в эфире.

"Что в Беларуси планируется? Провокации. Многочисленные Telegram-каналы открыто публикуют инструкции: как быть, куда идти, что делать и как бороться. Заметьте - инструкция пишется избранными белорусами в уютном кресле в кабинете в Варшаве, а бороться с режимом должны будут какие-то другие белорусы, кому меньше повезло", - заметили в эфире.

Было продемонстрировано видео из Мозыря. Как заявили в эфире, на нем мужчина, активный сторонник "Страны для жизни", модератор местного Telegram-канала. Он привез коробки с металлическими "ежами" - уменьшенными копиями противотанковых. Они должны были пробивать колеса машин, чтобы на улицах возникли заторы. Сделал их сам, не менее тысячи. Согласно озвученному, он искал способы доставки ежей в Минск.

Двое человек из Кореличей планировали приехать в Новогрудок, спилить несколько больших деревьев, чтобы блокировать дорогу. После должны были выйти на площадь, позже - провокации и походы к зданию райисполкома и милиции. Здания нужно было забросать коктейлями Молотова. Они были приготовлены заранее.

"Задержанные охотно говорят "быть жертвой чужой революции не каждый согласится". Говорят и задержанные ранее сторонники Тихановского и Статкевича. И там вырисовывается не радужная картина для обоих. Доказательств вины все больше", - констатировали в эфире СТВ.

Кроме этого, в эфире телеканала отметили, что в Беларусь устремились иностранные журналисты без аккредитации. Было продемонстрировано видео беседы с одним из них.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мессенджер происшествия социальные сети
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Наблюдатели Минской области отмечают высокую явку в последний день досрочного голосования
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проголосовала сегодня на избирательном участке №4 в Минске Кочанова: попытки дестабилизировать обстановку - это не те подходы, которые должны быть в стране
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина". Витебская область - промышленный комплекс 200 предприятий
Фото из архива Некоторые наблюдатели на выборах Президента не были аккредитованы из-за ложных подписей
Фото из прхива Более 9 тыс. наблюдателей от ФПБ задействованы в наблюдении за выборами Президента
Фото из архива Правоохранители прокомментировали инцидент с "замертво упавшим" велосипедистом
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко рассчитывает, что урожай в этом году составит 10,5 млн т зерна
Беларусь рассчитывает на традиционно объективную оценку выборов от наблюдателей МПА СНГ - Кочанова
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 744 пациента с COVID-19
Жилье, доступное для каждого! Уникальная рассрочка и специальные программы в "Минск Мир" до конца августа!
Топ-новости
Лукашенко: не надо дергать аграриев на выборы, потерять урожай ради какой-то политики - полный идиотизм
Жатва-2020 и далекие будни белорусских хлеборобов - в архивных фотографиях БЕЛТА
Отечественному букмекеру Maxline исполнилось 8 лет!
В Беларуси во время выборов планировались провокации - СТВ
До +30°С и грозы ожидаются в Беларуси 9 августа
Голосую за свободную и независимую страну, в которой будут жить наши дети - Головченко
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 45 районах Беларуси
Наблюдатели от МПА СНГ не фиксируют нарушений на досрочном голосовании в Беларуси - координатор
Министр здравоохранения рассказал, как будут голосовать пациенты с коронавирусом
Белорусские аграрии намолотили более 5 млн т зерна
УИК в Москве отмечает повышенную активность избирателей на выборах Президента Беларуси
Генпрокуратура предлагает ограничить работу онлайн-платформы для подсчета голосов в Беларуси
Сезон охоты на водоплавающую дичь открывается в Беларуси 8 августа
Кампания, заявленная как "честное наблюдение", превращается в кампанию лжи и провокаций - Орда
Костевич наградила соцработников и волонтеров Минской области за личный вклад в борьбу с COVID-19
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.