В Беларуси восстанавливают электроснабжение 77 обесточенных из-за сильного ветра населенных пунктов

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси восстановлено электроснабжение 194 обесточенных из-за сильного ветра населенных пунктов, в 77 - работы продолжаются, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГПО "Белэнерго".

Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий фиксируются кратковременные нарушения электроснабжения потребителей.

"Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение. С начала текущих суток по состоянию на 16.00 восстановлено электроснабжение 194 населенных пунктов, ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей в 77 населенных пунктах Витебской, Гомельской, Минской и Могилевских областей", - сообщили в "Белэнерго".

Восстановление электроснабжения потребителей производится в кратчайшие сроки. Оперативные бригады обеспечены в достаточном объеме всем необходимым инструментом и запасными частями.

Среди причин отключения линий электропередачи - падение веток, деревьев и схлестывание проводов.-0-