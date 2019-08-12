Фестиваль креативного груминга, танцы с собаками и кулинарный баттл кормов для питомцев: в Беларуси впервые пройдет международная специализированная выставка зооиндустрии "МирЗоо".

Масштабная Dog friendly-экспозиция развернется в минском Футбольном манеже с 25 по 27 октября 2019 года и объединит специалистов отрасли и владельцев домашних питомцев. На одной площадке соберутся производители товаров для домашних и декоративных животных, птиц, рыб, рептилий, поставщики товаров и услуг, ветеринарные клиники и аптеки, зоомагазины, грумеры, кинологи и фелинологи, заводчики, представители тематических изданий, зоозащитные организации.

Для гостей мероприятия подготовлена по-настоящему насыщенная программа, которая объединит как бизнес-блок, так и интерактивную шоу-часть:

- Презентации товаров и услуг;

- Зооярмарка;

- Конференции, семинары, лекции для специалистов и заводчиков;

- Консультации и мастер-классы специалистов: ветеринарных врачей, экспертов по уходу и питанию, кинологов, зоопсихологов и др.;

- Ярмарка вакансий для ветеринарных специалистов;

- Курсы "Золотой хозяин";

- "БЭБИ-ДОГ" с пеленок (опытный ветеринар, кинолог и грумер расскажут и покажут, как правильно ухаживать за щенком);

- Фестиваль креативного груминга;

- Конкурс по грумингу "Ми-Ми-мишки";

- Ресторан для питомцев: дегустационная площадка;

- Проведение Puller- и Flyber-соревнований, а также обучение хозяев игре с питомцами. Презентация новых видов спорта с собаками;

- Соревнования по перетягиванию самого прочного поводка Collar evolutor;

- Квалификационные соревнования по кинологическому фристайлу (танцы с собаками) и НТМ (движение рядом под музыку);

- Канис-терапия;

- Аджилити;

- Показ модной одежды для питомцев;

- Обучение детей трюковой дрессировке питомцев.

Для компаний-участников выставка станет уникальным местом для презентации своих товаров и услуг, встреч и общения, обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и новейших тенденций отрасли, заключения контрактов, поиска новых клиентов и партнеров, путей развития бизнеса.

Для посетителей это прекрасная возможность на одной площадке ознакомиться с широким ассортиментом товаров и услуг, посмотреть на новинки для домашних питомцев и получить ценные советы от специалистов отрасли.

Ждем вас с 25 по 27 октября в Футбольном манеже по адресу:

г. Минск, пр. Победителей 20/2!

Организатор – компания "ЭкспоСистемс":+375 (17) 342 20 50

+375 (29) 625 71 25

info@exposystems.by

http://mirzoo.by/

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