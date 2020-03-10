В Беларуси впервые проведена симультанная операция

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые проведена симультанная (совместная) операция: 23-летней девушке одномоментно трансплантировали почку и кохлярный имплантат. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Бригада из почти 30 специалистов Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии и РНПЦ оториноларингологии оперировала 6 часов. "Сложность заключалась в том, что у девушки была диагностирована первичная иммунная тромбоцитопения, которая не позволила бы сделать пациентке вторую операцию. Белорусские врачи первыми провели операцию, которая позволила девушке не выбирать между слухом и почечным здоровьем", - отметили в пресс-службе.

Руководили операцией заместитель директора центра хирургии трансплантологии и гематологии Олег Калачик и замдиректора РНПЦ оториноларингологии Марина Песоцкая.-0-

Фото Оксаны Манчук