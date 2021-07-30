В Беларуси впервые проведены исследования потребления альтернативной никотинсодержащей продукции (НСП)

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 30 июля 2021
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:40 Беларусь с 1 августа повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Экономика
13:38 Лукашенко: выявлена сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства Президент
13:36 Отряд юных пчеловодов в Мстиславском районе собрал первый урожай меда Регионы
13:35 Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада - Тертель Общество
13:20 Японка Соне и чех Крпалек выиграли золото Олимпиады в дзюдо Спорт
13:15 Первая ракетка мира Новак Джокович не смог выйти в олимпийский финал Спорт
13:15 МАРТ распределит тарифные квоты на ввоз отдельных товаров из Сербии Экономика
13:14 Лукашенко: белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной и суверенной страны Президент
13:12 КГК продолжает выявлять нарушения на уборке урожая в Беларуси Общество
13:11 В Беларуси впервые проведены исследования потребления альтернативной никотинсодержащей продукции (НСП) Общество
13:10 В Беларуси с 1 сентября плата за некоторые ЖКУ будет исчисляться исходя из общей площади квартиры Общество
13:10 ФОТОФАКТ: Витебские десантники организовали праздник для горожан Регионы
13:07 Сергеенко: попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются Общество
13:06 Правительство ввело регулирование цен на легковушки, грузовики и тракторы Экономика
13:05 Лукашенко о вакцинации: в Беларуси созданы все условия для тех, кто хочет обезопасить себя и близких Президент
13:03 Лукашенко: необходимо ускориться с уборкой урожая Президент
12:56 "Нельзя допускать вакуума" - Лукашенко поставил задачу местным чиновникам активнее работать со СМИ Президент
12:54 В Бресте по инициативе прокуратуры ликвидировали четыре учреждения Регионы
12:53 Лукашенко: какие бы трудности ни создавали санкции, для нас это повод нарастить внутренние резервы Президент
12:51 Китайские бадминтонисты выиграли смешанный парный разряд Олимпиады Спорт
12:48 Адвокаты готовы оказать бесплатную юридическую помощь в связи с геноцидом населения Беларуси Общество
12:48 Лукашенко назвал главные векторы и принципы в развитии Беларуси и работе органов власти Президент
12:45 Численность населения Литвы в I полугодии сократилась на 12 тыс. человек В мире
12:35 Новыми резидентами ПВТ стали 62 компании Экономика
12:35 Плотность населения меньше, комфорта больше - как изменится столичный район Сухарево Регионы
12:34 "Не навреди государству" - Лукашенко назвал ключевой принцип любой деятельности в Беларуси Президент
12:30 В Гродненской области идет активная вакцинация уязвимых групп - специалист Регионы
12:25 БУТБ констатирует положительный эффект от принятых мер по стабилизации цен на пиломатериалы Экономика
12:23 Беларусбанк с начала года заключил около 2 тыс. договоров страхования бизнеса Экономика
12:22 Новые автобусы пополнили автопарк общественного транспорта Могилева Регионы
Все новости
Все новости
Общество
30 июля 2021, 13:11

В Беларуси впервые проведены исследования потребления альтернативной никотинсодержащей продукции (НСП)

В исследовании Института социологии НАН Беларуси проанализировано поведение курильщиков и потребителей НСП, а в исследовании Белорусского государственного института метрологии Госстандарта РБ – химический состав аэрозолей, формируемых системами нагревания табака при их потреблении. Исследования представлены на очередном заседании Комитета по вопросам общественного здоровья (КВОЗ) РСПП

8 июля 2021 года состоялось очередное заседание Комитета по вопросам общественного здоровья Республиканского союза промышленников и предпринимателей (далее – КВОЗ РСПП). КВОЗ был создан при РСПП в 2020 году в качестве площадки, объединяющей социально-ответственный бизнес, государство и экспертов для совместного решения вопросов охраны общественного здоровья и разработки и популяризации механизмов снижения факторов риска в рамках реализации национальных планов и достижения Целей устойчивого развития.

На прошедшем заседании были представлены результаты двух фундаментальных исследований потребительского поведения и определенных свойств сигарет и альтернативной никотинсодержащей продукции. Интерес к теме был связан с тем, что несмотря на то, что на белорусском потребительском рынке и на рынках стран – участниц ЕАЭС широко представлена альтернативная никотинсодержащая продукция, правила ее обращения на рынке, требования к безопасности, правила идентификации, процедуры оценки соответствия и другие нормы регулирования практически отсутствуют. По оценкам участников КВОЗ, представленные исследования уникальны и могут лечь в основу нового технического регламента ЕАЭС на никотинсодержащую продукцию, разрабатываемую в настоящее время в ЕЭК.

Первый доклад был посвящен результатам социологического исследования потребительского поведения курильщиков и потребителей электронных средств доставки никотина. Это исследование проводилось Институтом социологии НАН Беларуси в период с марта по май 2021 г. Всего было опрошено 1503 респондента (личные интервью) в местах продаж сигарет и альтернативной никотинсодержащей продукции как в Минске, так и в областных центрах. Второй доклад был посвящен результатам исследования Белорусского государственного института метрологии Госстандарта РБ по апробированию методик анализа химического состава аэрозолей, формируемых системами нагревания табака при их потреблении.

Ключевые выводы "социологической части" заседания:

· Курильщики традиционных сигарет все еще в большинстве, несмотря на распространение электронных средств доставки никотина (ЭСДН) на белорусском рынке. Подавляющее большинство респондентов продолжают курить сигареты промышленного производства. "Чистых" курильщиков, то есть тех, кто только курит, но не использует ЭСДН, – 71,3%. На втором месте – "чистые" пользователи электронных сигарет и вейпов – 11,0%. На третьем месте – "чистые" потребители систем нагревания табака – 6,1%.

· Электронные сигареты и средства нагревания табака почти никогда не приводят к курению сигарет (с поправкой на низкий процент потребителей ЭСДН в выборке и короткий временной промежуток): 98,7% курильщиков сигарет начали потреблять табачную продукцию именно с курения сигарет, а не перешли на них с ЭСДН.

· Переключение курильщиков с промышленных сигарет на ЭСДН является распространенной траекторией. Среди потребителей электронных сигарет/вейпов 38,5% респондентов отметили, что полностью бросили курить сигареты промышленного производства, а 36,9% стали курить меньше. Среди потребителей средств нагревания табака эта цифра еще более значительная.

· Воспринимаемые преимущества электронных сигарет (ЭС) и систем нагревания табака (СНТ) отличаются среди пользователей той или иной продукции. Топ-3 преимуществ СНТ, по мнению пользователей исключительно данного продукта, включает минимизацию вредных последствий для организма (57,1%), отсутствие дыма/неприятного запаха (56,0%), удобство использования (34,1%). Топ-3 преимуществ, по мнению чистых потребителей электронных сигарет, включает приятный вкус (54,5%), отсутствие неприятного запаха (50,9%), минимизацию вредных последствий для организма (42,4%).

· Мотивация отказаться от потребления никотинсодержащей продукции различается в зависимости от категории альтернативной никотинсодержащей продукции. Как для потребителей СНТ, так и для потребителей ЭС на первом месте среди стимулов отказаться от потребления никотинсодержащей продукции стоит ухудшение состояния здоровья (57,9% и 55,5% соответственно).

· Одной из причин, определяющих вероятность отказа от курения или перехода на альтернативные виды табачной продукции, является социальное осуждение. Чаще всего с негативным отношением сталкиваются потребители промышленных сигарет (78,4%). В свою очередь, группа тех, кто использует СНТ, в меньшей степени подвержена осуждению (28,7%).

Вторая часть заседания была посвящена исследованию БелГИМ. По результатам проведенного исследования было установлено, что содержание исследуемых веществ в аэрозолях систем доставки никотина находится на значительно меньших уровнях по сравнению с содержанием указанных веществ в сигаретном дыме. Очень низкое содержание монооксида углерода в аэрозоле свидетельствует об отсутствии процесса горения. Полученные экспериментальные результаты по содержанию основных токсичных веществ, формируемых системой нагревания табака IQOS, позволят выработать научно обоснованные предложения по установлению показателей безопасности при разработке соответствующего технического регламента Евразийского экономического союза.

В планах КВОЗ и другие направления открытого диалога между социально-ответственным бизнесом и органами здравоохранения страны по обсуждению вопросов питания (соль, сахар, пробиотики), снижению или отказу от табачной и алкогольной зависимости и ведению здорового образа жизни.

Данные вопросы требуют всестороннего и глубокого изучения для формирования программы конкретных мероприятий как со стороны госорганов здравоохранения, так и со стороны социально ответственного бизнеса.

Справочно:

Как сообщалось ранее, при Республиканском союзе промышленников и предпринимателей создан Комитет по вопросам общественного здоровья.

Основным направлением деятельности Комитета является охрана общественного здоровья, разработка и популяризация механизмов снижения факторов риска в рамках реализации национальных планов и достижения Целей устойчивого развития.

Цель данной инициативы – развитие уникальной для Беларуси платформы, на базе которой будет осуществляться эффективное взаимодействие между тремя сторонами. С одной стороны – это национальный и международный бизнес, чья деятельность прямо или косвенно касается вопросов общественного здоровья и который заинтересован в обмене экспертизой и эффективной реализации индивидуальных и коллективных проектов, направленных на одну общую ценность – здоровье белорусов. С другой стороны – это государство, представленное Министерством здравоохранения, другими профильными министерствами и ведомствами, признающее целесообразность "умного регулирования" и ценность диалога в выработке решений. Наконец, мы рассчитываем на значительную роль национальных и международных экспертов и организаций, чей голос необходим для сбалансированности позиций и эффективности проектов.

Основные темы для такого взаимодействия: продвижение и коллективная реализация инициатив корпоративной социальной ответственности, направленных на здоровье белорусской нации, связанных с профилактикой и предотвращением заболеваний, с образом жизни, демографической безопасностью, а также снижением факторов риска для общественного здоровья.

Информационный партнер Республиканского союза промышленников и предпринимателей – Белорусское телеграфное агентство

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
исследование курение
Новости рубрики Общество
Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада - Тертель
Фото из архива КГК продолжает выявлять нарушения на уборке урожая в Беларуси
Фото из архива В Беларуси с 1 сентября плата за некоторые ЖКУ будет исчисляться исходя из общей площади квартиры
Игорь Сергеенко. Фото из архива Сергеенко: попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются
Фото из архива Адвокаты готовы оказать бесплатную юридическую помощь в связи с геноцидом населения Беларуси
Фото из архива До +31°С жары ожидается по югу Беларуси 31 июля
Главное
Александр Лукашенко Шесть тактических направлений - Лукашенко рассказал о попытках расшатать белорусское общество
Лукашенко: главная цель западных санкций - оставить белорусов без пенсий и зарплат
Лукашенко о проекте новой Конституции: "Это концепт будущего Беларуси"
Сергеенко: попытки раскачать наше общество, сломать государственный строй не прекращаются
Топ-новости
Лукашенко: необходимо ускориться с уборкой урожая
Вдоль границ Беларуси наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО - Лукашенко
Дисциплина, собранность, работа в правовом поле - Лукашенко ориентировал чиновников на эффективную работу
Белорусский легкоатлет Максим Недосеков вышел в финал Игр в прыжках в высоту
Беларусь фактически находится в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада - Тертель
МТС перестал делить покупателей на "своих" и "чужих"
Новыми резидентами ПВТ стали 62 компании
В Беларуси с 1 сентября плата за некоторые ЖКУ будет исчисляться исходя из общей площади квартиры
Адвокаты готовы оказать бесплатную юридическую помощь в связи с геноцидом населения Беларуси
"Белавиа" с 1 августа увеличивает количество рейсов между Минском и Москвой
Правительство ввело регулирование цен на легковушки, грузовики и тракторы
БУТБ констатирует положительный эффект от принятых мер по стабилизации цен на пиломатериалы
Авиация МЧС Беларуси ликвидирует крупный пожар в районе турецкого Мармариса
Расследованию уголовных дел экстремистской направленности в этом году уделяется особое внимание - СК
Беларусь получила $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.