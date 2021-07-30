В Беларуси впервые проведены исследования потребления альтернативной никотинсодержащей продукции (НСП)

В исследовании Института социологии НАН Беларуси проанализировано поведение курильщиков и потребителей НСП, а в исследовании Белорусского государственного института метрологии Госстандарта РБ – химический состав аэрозолей, формируемых системами нагревания табака при их потреблении. Исследования представлены на очередном заседании Комитета по вопросам общественного здоровья (КВОЗ) РСПП

8 июля 2021 года состоялось очередное заседание Комитета по вопросам общественного здоровья Республиканского союза промышленников и предпринимателей (далее – КВОЗ РСПП). КВОЗ был создан при РСПП в 2020 году в качестве площадки, объединяющей социально-ответственный бизнес, государство и экспертов для совместного решения вопросов охраны общественного здоровья и разработки и популяризации механизмов снижения факторов риска в рамках реализации национальных планов и достижения Целей устойчивого развития.

На прошедшем заседании были представлены результаты двух фундаментальных исследований потребительского поведения и определенных свойств сигарет и альтернативной никотинсодержащей продукции. Интерес к теме был связан с тем, что несмотря на то, что на белорусском потребительском рынке и на рынках стран – участниц ЕАЭС широко представлена альтернативная никотинсодержащая продукция, правила ее обращения на рынке, требования к безопасности, правила идентификации, процедуры оценки соответствия и другие нормы регулирования практически отсутствуют. По оценкам участников КВОЗ, представленные исследования уникальны и могут лечь в основу нового технического регламента ЕАЭС на никотинсодержащую продукцию, разрабатываемую в настоящее время в ЕЭК.

Первый доклад был посвящен результатам социологического исследования потребительского поведения курильщиков и потребителей электронных средств доставки никотина. Это исследование проводилось Институтом социологии НАН Беларуси в период с марта по май 2021 г. Всего было опрошено 1503 респондента (личные интервью) в местах продаж сигарет и альтернативной никотинсодержащей продукции как в Минске, так и в областных центрах. Второй доклад был посвящен результатам исследования Белорусского государственного института метрологии Госстандарта РБ по апробированию методик анализа химического состава аэрозолей, формируемых системами нагревания табака при их потреблении.

Ключевые выводы "социологической части" заседания:

· Курильщики традиционных сигарет все еще в большинстве, несмотря на распространение электронных средств доставки никотина (ЭСДН) на белорусском рынке. Подавляющее большинство респондентов продолжают курить сигареты промышленного производства. "Чистых" курильщиков, то есть тех, кто только курит, но не использует ЭСДН, – 71,3%. На втором месте – "чистые" пользователи электронных сигарет и вейпов – 11,0%. На третьем месте – "чистые" потребители систем нагревания табака – 6,1%.

· Электронные сигареты и средства нагревания табака почти никогда не приводят к курению сигарет (с поправкой на низкий процент потребителей ЭСДН в выборке и короткий временной промежуток): 98,7% курильщиков сигарет начали потреблять табачную продукцию именно с курения сигарет, а не перешли на них с ЭСДН.

· Переключение курильщиков с промышленных сигарет на ЭСДН является распространенной траекторией. Среди потребителей электронных сигарет/вейпов 38,5% респондентов отметили, что полностью бросили курить сигареты промышленного производства, а 36,9% стали курить меньше. Среди потребителей средств нагревания табака эта цифра еще более значительная.

· Воспринимаемые преимущества электронных сигарет (ЭС) и систем нагревания табака (СНТ) отличаются среди пользователей той или иной продукции. Топ-3 преимуществ СНТ, по мнению пользователей исключительно данного продукта, включает минимизацию вредных последствий для организма (57,1%), отсутствие дыма/неприятного запаха (56,0%), удобство использования (34,1%). Топ-3 преимуществ, по мнению чистых потребителей электронных сигарет, включает приятный вкус (54,5%), отсутствие неприятного запаха (50,9%), минимизацию вредных последствий для организма (42,4%).

· Мотивация отказаться от потребления никотинсодержащей продукции различается в зависимости от категории альтернативной никотинсодержащей продукции. Как для потребителей СНТ, так и для потребителей ЭС на первом месте среди стимулов отказаться от потребления никотинсодержащей продукции стоит ухудшение состояния здоровья (57,9% и 55,5% соответственно).

· Одной из причин, определяющих вероятность отказа от курения или перехода на альтернативные виды табачной продукции, является социальное осуждение. Чаще всего с негативным отношением сталкиваются потребители промышленных сигарет (78,4%). В свою очередь, группа тех, кто использует СНТ, в меньшей степени подвержена осуждению (28,7%).

Вторая часть заседания была посвящена исследованию БелГИМ. По результатам проведенного исследования было установлено, что содержание исследуемых веществ в аэрозолях систем доставки никотина находится на значительно меньших уровнях по сравнению с содержанием указанных веществ в сигаретном дыме. Очень низкое содержание монооксида углерода в аэрозоле свидетельствует об отсутствии процесса горения. Полученные экспериментальные результаты по содержанию основных токсичных веществ, формируемых системой нагревания табака IQOS, позволят выработать научно обоснованные предложения по установлению показателей безопасности при разработке соответствующего технического регламента Евразийского экономического союза.

В планах КВОЗ и другие направления открытого диалога между социально-ответственным бизнесом и органами здравоохранения страны по обсуждению вопросов питания (соль, сахар, пробиотики), снижению или отказу от табачной и алкогольной зависимости и ведению здорового образа жизни.

Данные вопросы требуют всестороннего и глубокого изучения для формирования программы конкретных мероприятий как со стороны госорганов здравоохранения, так и со стороны социально ответственного бизнеса.

Справочно: Как сообщалось ранее, при Республиканском союзе промышленников и предпринимателей создан Комитет по вопросам общественного здоровья. Основным направлением деятельности Комитета является охрана общественного здоровья, разработка и популяризация механизмов снижения факторов риска в рамках реализации национальных планов и достижения Целей устойчивого развития. Цель данной инициативы – развитие уникальной для Беларуси платформы, на базе которой будет осуществляться эффективное взаимодействие между тремя сторонами. С одной стороны – это национальный и международный бизнес, чья деятельность прямо или косвенно касается вопросов общественного здоровья и который заинтересован в обмене экспертизой и эффективной реализации индивидуальных и коллективных проектов, направленных на одну общую ценность – здоровье белорусов. С другой стороны – это государство, представленное Министерством здравоохранения, другими профильными министерствами и ведомствами, признающее целесообразность "умного регулирования" и ценность диалога в выработке решений. Наконец, мы рассчитываем на значительную роль национальных и международных экспертов и организаций, чей голос необходим для сбалансированности позиций и эффективности проектов. Основные темы для такого взаимодействия: продвижение и коллективная реализация инициатив корпоративной социальной ответственности, направленных на здоровье белорусской нации, связанных с профилактикой и предотвращением заболеваний, с образом жизни, демографической безопасностью, а также снижением факторов риска для общественного здоровья.

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