11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелой пневмонии при помощи аппарата ЭКМО, проинформировал журналистов директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В палате РНПЦ детской хирургии

Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)

Заведующий отделом анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, экстракорпорального кровообращения Дмитрий Лесковский

"С таким случаем мы столкнулись 21 февраля, когда к нам обратились коллеги из Городской детской инфекционной клинической больницы Минска за помощью ребенку, который имел острую респираторную инфекцию и пневмонию вирусной причины, - рассказал Константин Дроздовский. - Ребенок находился в тяжелом состоянии. Он был экстренно подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) - это так называемый аппарат "сердце-легкое". Ребенок к тому времени уже практически сам не дышал, и без этого метода он бы погиб".

Ребенок показывает, что у него все хорошо

В течение семи дней ребенок находился на поддержке кровообращения и дыхания. "Когда инфекция отступила, он снова сам задышал. Через 7 суток мы отключили аппарат ЭКМО, еще через 5 дней пациент был отлучен от аппарата искусственной вентиляции, еще 5-7 дней он находился на поддержке и в настоящее время чувствует себя неплохо. Конечно, восстанавливается после того, что с ним произошло. Но дышит сам, ест и набирает силы, - отметил директор. - В Беларуси впервые ребенку 3,5 лет провели такое вмешательство при пневмонии, которая вела к неблагоприятному исходу. Благодаря экстракорпоральной мембранной оксигенации мы спасли ему жизнь".

Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО)

Эта технология появилась в РНПЦ несколько лет назад. "У нас есть два аппарата ЭКМО, в ближайшие две недели приедут еще два, которые закупил Минздрав для нашей клиники. Это позволит создать на базе нашего центра так называемый ЭКМО-центр. То есть мы сможем забирать детей из всех больниц Беларуси с тяжелой пневмонией при невозможности справиться с ней другими способами", - добавил Константин Дроздовский.-0-

Фото Андрея Покумейко