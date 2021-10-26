В Беларуси впервые вручен сертификат соответствия на услуги профессиональной уборки

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации (БелГИСС) сегодня состоялась церемония вручения сертификата соответствия услуг профессиональной уборки требованиям государственного стандарта. Его обладателем стало ООО "Транспарент Сервис Групп" (Минск), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

"Этот сертификат первый в этой пользующейся спросом как у частных лиц, так и промышленных предприятий, торговых сетей и различных учреждений сфере услуг. Документ подтверждает соответствие оказываемых услуг государственному стандарту СТБ 2580-2020 "Услуги профессиональной уборки. Общие технические условия". Одновременно обществу присвоена первая категория. Такое событие - значимое для развития сектора клининговых услуг", - рассказали в пресс-службе.

Вручая сертификат, директор БелГИСС Александр Скуратов отметил, что профессиональная уборка иногда воспринимается по-бытовому. На самом деле это уже настоящая промышленная деятельность, где задействованы машины и оборудование, квалифицированный персонал, химическая промышленность. И получение сертификата предоставит компании абсолютно новые возможности для развития бизнеса. Он также подчеркнул, что услуги - особый сегмент, где на первое место выходит качество. "Очень приятно, что молодая энергичная команда первой в своей сфере идет на процедуру добровольной сертификации. Значит, она готова дополнительно предоставить своему потребителю с учетом компетентности специалистов органа по сертификации услуг БелГИСС гарантии, что услуги будут оказываться качественно, в срок и на достойном уровне", - сказал Александр Скуратов.

Директор БелГИСС Александр Скуратов (слева) вручил сертификат соответствия услуг профессиональной уборки требованиям стандарта директору ООО «ТРАНСПАРЕНТ СЕРВИС ГРУПП» Александру Уласу

СТБ 2580-2020 "Услуги профессиональной уборки. Общие технические условия" был разработан БелГИСС для содействия развитию добросовестной конкуренции и защиты интересов потребителей и введен в действие с 1 апреля 2021 года. "Документ устанавливает требования к предоставлению услуг профессиональной уборки, их безопасности для жизни и здоровья потребителей, сохранности имущества и окружающей среды. Он распространяется на услуги, оказываемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями", - рассказали в комитете.

В стандарте определены сферы деятельности, где могут оказываться услуги профессиональной уборки, установлены четкие требования к различным видам уборки, уходу за поверхностями, а также к качеству услуг и методам его контроля. Особое внимание уделено требованиям к персоналу, его обучению, квалификации и профессиональной подготовке.

Также в СТБ 2580-2020 приведены требования к содержанию договора, которым определяются все условия между заказчиком и исполнителем: от того, какая будет производиться уборка, до того, как будет происходить приемка. Установлены критерии отнесения клининговых организаций к различным категориям: высшей, первой, второй или третьей.

В настоящее время единственным аккредитованным в Национальной системе подтверждения Беларуси органом по сертификации услуг профессиональной уборки является орган по сертификации услуг БелГИСС. "Работы по сертификации включают оценку стабильности процесса оказания услуг профессиональной уборки и его соответствия требованиям безопасности для жизни, здоровья, сохранности имущества потребителя услуг, охраны окружающей среды и требованиям к качеству. Также в поле внимания - мастерство и квалификация персонала. В ходе сертификации организация оценивается и на присвоение той или иной категории", - отметили в Госстандарте.

В настоящее время БелГИСС проводит работы по сертификации услуг еще одной клининговой организации.-0-

Фото пресс-службы БелГИСС