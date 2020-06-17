В Беларуси впервые за 9 лет нашли гнездо с птенцами беркута

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые за девять лет в Беларуси успешно загнездился беркут - одна из самых крупных птиц страны, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Последнее успешное гнездование этого краснокнижного орла, по данным орнитологов, было в 2011 году. Гнездо с двумя птенцами во время экспедиции в Витебскую область обнаружили орнитологи Денис Китель и Юрий Янкевич. Точное место гнездования держится в секрете, чтобы не мешать беркутам. Около него установлены фотоловушки, поэтому если кто-то будет беспокоить птиц, об этом станет известно.

Фото ptushki.org

"Последние пять лет я посещал болота, где когда-то гнездились беркуты, - отметил член Центрального совета АПБ Денис Китель. - И птиц видели, и на гнездах были активности, но безуспешные. И наконец в этом году повезло".

"У беркутов обычно выживает только один птенец, поэтому новость вдвойне приятна, - считает председатель брестского отделения АПБ Юрий Янкевич. - Видимо, в этом году орлам хватило корма, чтобы накормить выводок. До вылета из гнезда птенцам еще как минимум две недели".

На той же территории, что и сейчас, успешный выводок из двух птенцов был отмечен в 1985 и 2005 годах.-0-