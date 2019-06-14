В Беларуси временно не будут выдавать разрешения на перемещение источников ионизирующего излучения

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси временно приостановлена выдача разрешений на перемещение источников ионизирующего излучения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 июня 2019 года №381, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Согласно постановлению, временно приостанавливается выдача разрешений на ввоз на территорию страны или вывоз за ее пределы с 17 июня по 2 июля радионуклидных источников I-III категорий по степени радиационной опасности. Исключение - радиофармацевтические препараты с периодом полураспада менее 100 суток.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3307 BYN
|2.322 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0655 BYN
|2.061 BYN
|2.066 BYN
|RUB
|3.2077 BYN
|3.2 BYN
|3.209 BYN