В Беларуси временно не будут выдавать разрешения на перемещение источников ионизирующего излучения

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси временно приостановлена выдача разрешений на перемещение источников ионизирующего излучения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 12 июня 2019 года №381, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

Согласно постановлению, временно приостанавливается выдача разрешений на ввоз на территорию страны или вывоз за ее пределы с 17 июня по 2 июля радионуклидных источников I-III категорий по степени радиационной опасности. Исключение - радиофармацевтические препараты с периодом полураспада менее 100 суток.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-