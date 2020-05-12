В Беларуси введен режим повышенной готовности системы предупреждения и ликвидации ЧС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 12 мая 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:34 Проект указа о соцподдержке отдельных категорий граждан рассматривается у Президента Беларуси Президент
10:32 Гречиха в Беларуси посеяна на трети площадей Экономика
10:27 Около 700 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года Происшествия
10:26 В Буда-Кошелевском районе сгорело 5 т соломы Происшествия
10:24 Завод по производству лакокрасочных материалов построят на территории СЭЗ "Минск" в Жодино Регионы
10:21 В Беларуси введен режим повышенной готовности системы предупреждения и ликвидации ЧС Общество
10:11 В Минской области спасатели дважды за сутки тушили солому Происшествия
10:05 Танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды Экономика
10:05 Заседание СМИД пройдет онлайн с участием 10 стран СНГ Политика
10:01 Совет ЕС утвердил будущую политику "Восточного партнерства" В мире
09:52 В Беларуси запустили сервис для волонтеров-водителей в помощь пожилым на фоне COVID-19 Технологии
09:50 Житель Ивановского района утонул в заброшенном колодце Происшествия
09:37 В Столбцовском районе мужчина распиливал бочку и получил ожоги Происшествия
09:29 ЮНИСЕФ в Беларуси проведет серию бесплатных вебинаров о безопасности детей в интернете Общество
09:18 "Евровидение-2020" состоится в формате онлайн-концертов и специального шоу Культура
09:07 Торжества по случаю 500-летия Жировичского монастыря перенесены Регионы
09:05 Легковушка сбила лося на границе Островецкого и Ошмянского районов Происшествия
08:58 Главный инфекционист США выступит против слишком скорой отмены ограничений В мире
08:46 Памятную медаль в честь Кирилла Туровского презентовали в Гомельской области Культура
08:44 ФОТОФАКТ: Снег выпал в Гродно Регионы
08:36 В Витебской области донорами плазмы стали восемь переболевших COVID-19 Регионы
08:19 В больнице Петербурга при пожаре погибли пять человек, подключенных к ИВЛ В мире
08:08 В Сингапуре открываются парикмахерские и прачечные В мире
08:00 ДОСЬЕ: К 220-летию со дня рождения Валентия Ваньковича Культура
07:41 Завод Tesla в Калифорнии возобновляет работу, несмотря на запрет местных властей Технологии
07:34 С неизвестным Ван Гогом познакомит выставка в Гомеле Афиша
07:24 На горе Маяк в Браславском районе появится смотровая площадка с четырехэтажный дом Регионы
07:07 В Канаде число выздоровевших впервые превысило количество зараженных коронавирусом В мире
07:00 Картина дня: новые строительные нормы, старт Недели Scratch и как можно получить справки Общество
00:45 В Латвии ослабление карантина - открываются музеи, библиотеки и концертные залы В мире
Все новости
Все новости
Общество
12 мая 2020, 10:21

В Беларуси введен режим повышенной готовности системы предупреждения и ликвидации ЧС

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Пожароопасная обстановка в Беларуси"
Около 700 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года
Запрет на посещение лесов действует в трех районах Беларуси

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 1 июня вводится режим повышенной готовности Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 мая 2020 года №275 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, местным исполнительным и распорядительным органам с 1 июня необходимо вводить соответствующие режимы функционирования территориальных и отраслевых подсистем и их звеньев Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от складывающейся обстановки.

Также они должны организовать постоянный мониторинг пожарной безопасности и контроль за недопущением выжигания сухой растительности, обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров, представлять информацию об изменении оперативной обстановки, связанной с пожарами из-за возгорания сухой растительности.

Постановлением также предписывается довести до сведения руководителей, других должностных лиц организаций, граждан Беларуси, иностранных граждан, лиц без гражданства, находящихся на территории страны, информацию об ответственности за нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В период действия режима работникам государственной лесной охраны (лесничеств) требуется обеспечить круглосуточный контроль за закрепленными участками (кварталами).

Кроме того необходимо организовать освещение в СМИ введения (отмены) ограничений или запретов на пребывание в лесах, требований безопасности при сжигании мусора, а также недопустимости выжигания сухой растительности, сведений о причинах и последствиях пожаров.

Согласно постановлению, Министерству транспорта и коммуникаций предписано инструктировать членов экипажей воздушных судов и бригад железнодорожного транспорта о необходимости информировать диспетчеров о выявленных возгораниях (задымлениях) сухой растительности.

Местным исполнительным и распорядительным органам нужно в зависимости от обстановки принимать решения о введении (отмене) запрета на посещение гражданами лесов, проведении там работ, охоты, въезде на территорию леса транспорта, а также информировать население о принятых решениях и организовать контроль за их выполнением. Помимо этого необходимо обеспечить круглосуточную работу диспетчерских (дежурных) служб по приему информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и ее передаче органам управления по ЧС, привлекать население, трудовые коллективы и внештатные пожарные формирования к работе по предупреждению пожаров из-за возгорания сухой растительности. Также местные исполнительные и распорядительные органы должны принимать решения о выделении средств из областных фондов финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, из резервных фондов местных исполнительных и распорядительных органов на первоочередные профилактические и защитные мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан.

Следует определить в зонах массового отдыха места для стоянок транспорта, разведения костров, размещения палаточных городков, других оборудованных зон отдыха, туристических стоянок. Инструктировать водителей о необходимости информировать диспетчеров о возгораниях (задымлениях) сухой растительности. Также требуется сформировать межведомственные рабочие группы из числа сотрудников органов прокуратуры, внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, территориальных органов Минприроды, Министерства лесного хозяйства и других заинтересованных для анализа пожарно-профилактической работы в лесах и правовой оценки ее эффективности.

Согласно документу, Министерству лесного хозяйства, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству внутренних дел, Министерству по чрезвычайным ситуациям, а также организациям, являющимся владельцами (пользователями) лесных и сельскохозяйственных угодий, необходимо контролировать соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечить профилактические мероприятия, а также выявление и привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение установленных требований и запретов.

Информацию о работе нужно представлять еженедельно нарастающим итогом до 15.00 по пятницам в Республиканский центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МЧС Совет Министров
Новости рубрики Общество
Фото из архива ЮНИСЕФ в Беларуси проведет серию бесплатных вебинаров о безопасности детей в интернете
Картина дня: новые строительные нормы, старт Недели Scratch и как можно получить справки
Тест-системы Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 будут делаться при наличии медицинских показаний - Шевцов
Фото из архива Белорусский Красный Крест и проект "БЕЛМЕД" объединили усилия против COVID-19
Письмо с фронта дошло до потомков погибшего героя через 75 лет
Фото из архива Итоги онлайн-викторины для школьников "День Победы!" подвели в БГУ
Главное
Фото из архива Проект указа о соцподдержке отдельных категорий граждан рассматривается у Президента Беларуси
В Беларуси на 11 мая выздоровел и выписан 6 тыс. 531 пациент с COVID-19
Танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды
"Минск Мир": время покупать! Отличный выбор столичных квартир в рассрочку без первого взноса!
Топ-новости
Картина дня: новые строительные нормы, старт Недели Scratch и как можно получить справки
В Беларуси введен режим повышенной готовности системы предупреждения и ликвидации ЧС
В Витебской области донорами плазмы стали восемь переболевших COVID-19
ФОТОФАКТ: Снег выпал в Гродно
В Беларуси запустили сервис для волонтеров-водителей в помощь пожилым на фоне COVID-19
ЮНИСЕФ в Беларуси проведет серию бесплатных вебинаров о безопасности детей в интернете
"Евровидение-2020" состоится в формате онлайн-концертов и специального шоу
Беларусь принимает все необходимые меры для безопасности АЭС - Минэнерго
Разные варианты добычи трудноизвлекаемой нефти осваивают в Беларуси
В Беларусь поступили 100 тыс. экспресс-тестов на антитела к СOVID-19
Нельзя пренебрегать мерами, помогающими не допустить распространения вируса - главврач больницы
Экспресс-тесты на антитела к СOVID-19 будут делаться при наличии медицинских показаний - Шевцов
На заключительном этапе олимпиады школьников будут соблюдены все санэпидтребования - Минобразования
В Беларуси приняты семь новых строительных норм
Неустойчивая погода с ночными заморозками ожидается в Беларуси на этой неделе
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.