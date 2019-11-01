В Беларуси вводится запрет на лов сома и сига

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 ноября в Беларуси устанавливаются запреты на лов сига чудского и сома европейского, сообщает БЕЛТА.

С целью создания благоприятных условий для воспроизводства сига чудского с 1 ноября по 15 декабря в Беларуси устанавливается запрет на его вылов. В этот период у сига проходит нерест. Пресноводный представитель семейства лососевых не боится холода и начинает размножение поздней осенью.

А вот сом, наоборот, весьма чувствителен к похолоданию, поэтому раньше других видов рыб залегает на зимовку. При этом сом становится практически неподвижным, что делает его легкой добычей на зимовальных ямах. Для сохранения сома европейского в период с 1 ноября по 31 марта его вылов повсеместно запрещен.

Добыча этих видов рыбы во время запрета обойдется нарушителям в крупные суммы: 12 базовых величин за каждую особь сома европейского (базовая величина в настоящее время составляет Br25,5) и 9 базовых - за каждую особь сига чудского.-0-