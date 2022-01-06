6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вводятся дополнительные инструменты по защите авторских прав, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Национальный центр интеллектуальной собственности с 1 января 2022 года оказывает новую услугу в онлайн и офлайн режимах по добровольной регистрации объектов авторского права и депонированию таких объектов. Воспользовавшись этой услугой, заявитель получит дополнительный инструмент для защиты своих прав и сможет подтвердить существование объекта авторского права на дату регистрации.

Депонирование произведений (литературных, сценарных, музыкальных, аудиовизуальных, изобразительного искусства, прикладного искусства и дизайна, архитектуры фотографических, науки, компьютерных программ и др.) осуществляется вместе с документами и материалами, которые содержат информацию о них, в электронном виде с ограничением доступа третьих лиц к содержимому файлов. При этом, используя информационно-коммуникационные технологии, обеспечивается сохранность представленных заявителем материалов.

Воспользоваться услугой по добровольной регистрации объектов авторского права и депонированию можно непосредственно в Национальном центре интеллектуальной собственности. Депонирование позволяет идентифицировать правообладателя в отношении его произведения, отметили в ГКНТ.-0-