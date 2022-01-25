25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выберут лучшего лесничего по итогам 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"За звание будут бороться 6 лесничих. Это представители Лунинецкого, Полоцкого, Гомельского опытного, Волковысского, Логойского и Горецкого лесхозов. Все они уже победили на областных этапах конкурса. Среди претендентов на звание есть и одна женщина", - рассказали в пресс-службе.

Претендентов оценят по 20 различным показателям, среди которых - выполнение работ по лесовосстановлению и лесоразведению, заготовка семян лесных растений, проведение рубок ухода, борьба с лесными пожарами и многое другое. Не останутся без внимания деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в системе Минлесхоза и непосредственно лесничим.-0-