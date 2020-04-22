В Беларуси выдана первая в СНГ лицензия на онлайн-казино

Беларусь первая из стран СНГ поддержала мировую тенденцию - виртуальное игорное заведение. Поклонники азартных игр смогут на легальной основе удовлетворить свою потребность в адреналине даже в режиме самоизоляции, белорусская казна пополнится налоговыми выплатами, а рынок IT в Беларуси получит дополнительный стимул в развитии.

Виртуальные игровые автоматы, рулетка, блек-джек и покер - успешно работают в западных странах. Для Беларуси - это новинка, до определенного момента недоступная в силу ограничений в законодательстве. В августе 2018 года был подписан Указ № 305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", который регламентирует работу виртуальных игорных заведений.

Эту дату можно считать отправной точкой развития игорного бизнеса онлайн в нашей стране. Главные мотивы дальнейшей либерализации игорного законодательства: пополнение доходной части госбюджета, развитие IT-индустрии, продолжение курса на построение IT-страны и "Кремниевой долины Восточной Европы".

Как известно, с 1 июля 2009 года в России запрещена работа казино и игральных залов, за несколько дней до этого в Украине вступил в силу аналогичный закон о запрете игорного бизнеса. С тех пор Беларусь активно развивает игорный туризм для граждан ближнего зарубежья. Джанкет-туры в Беларусь (туристические поездки с культурно-развлекательной программой с обязательным посещением игорных заведений) стали не менее популярны у российских туристов, чем Северный Кипр или Чехия. К слову, в 2018 году сумма налога на игорный бизнес поступившая в белорусский бюджет составила более 40 миллионов рублей. В связи с закрытием границ в соседних странах и введением карантинных мер игроки не могут реализовать свое право на игорное хобби, и запуск официального онлайн-казино в Беларуси случился как нельзя кстати. Разрешение выдано 26 марта 2020 года, само казино начало работать в начале апреля. Теперь проверить фортуну и немного пощекотать нервы можно на легальной площадке со всеми гарантиями получения выигрыша, не вставая с дивана.

Чтобы казино "открыло двери", основателям необходимо было выполнить жесткие условия.

- В Беларуси государственное регулирование жесткое, но честное, как бы банально это ни звучало. Согласно требованиям законодательства, у нас есть одно обязательство, которое нетипично для других стран - серверы виртуального игорного заведения должны располагаться на территории Беларуси, в других случаях порталы будут блокироваться. - отметил руководитель IT-отдела Parimatch в Беларуси Артем Глеб.

По мнению специалиста, такое решение было принято как для сохранности персональных данных игроков, так и для защиты организатора. Кроме того, это способствует развитию IT-бизнеса в стране.

Также организатор обязан иметь на специальном расчетном счету в белорусском банке гарантийный депозит (около миллиона долларов). Это служит гарантией выплаты выигрыша игрокам, даже если он окажется внушительным.

Информация обо всех ставках, депозитах и выигрышах передается в специальную компьютерную-кассовую систему, которая существует с 2013 года. Без подключения к ней ни казино, ни букмекеры не имеют права работать. Делается ли ставка в реальном игорном заведении или в онлайн-казино, игроку выдается чек. На нем печатается специальный хеш, который генерирует система. Это и есть подтверждение того, что ставка легальна.

Законодательство на стороне игроков. Чтобы игра оставалась развлечением, но не наносила ущерб бюджету, есть возможность ограничить себя. В любом игорном заведении - букмекерская компания, казино или игровые автоматы - можно написать заявление с указанием периода, на который хотели бы воздержаться от такого времяпрепровождения. Информация о запрете на посещение попадет в компьютерно-кассовую систему и у игрока не получится сделать ставку ни в одном игорном заведении в Беларуси, в том числе в онлайн-казино.

Виртуальное заведение создано по всем канонам классического казино: крупье в белых перчатках, зеленое сукно на столах и немного нервозная атмосфера. Это полный аналог игры в реале: карты игрокам раскладывает дилер, а не бездушная машина. За его действиями можно наблюдать в веб-камеру. Отличие одно - вы остаетесь на своем диване. Играть можно как на компьютере, так и с использованием приложения iOS или Android в любом месте и в любое время.

И законодатель, и онлайн-казино "Париматч" ставят себе задачу превратить Беларусь во вторую Мальту или Кюрасао, чьи юрисдикции являются одними из самых популярных для получения игорных лицензий.

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