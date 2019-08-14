14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выдано 15 тыс. генетических паспортов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

"Генетический паспорт - это документ, в котором приводятся сведения о генетических особенностях человека. Именно гены в большой степени ответственны не только за нашу внешность и способности, но и за наше здоровье. Поэтому очень важно определить, к каким заболеваниям у человека есть склонность, особенно если они зависят не только от генов, но и от образа жизни. Если такая предрасположенность выявлена, можно провести профилактику и предотвратить болезнь. Это прежде всего руководство к действию. Сегодня 15-тысячный генетический паспорт в Институте генетики и цитологии НАН получила 37-летняя минчанка Екатерина Астахова. Ей оказали полный спектр услуг по ДНК-анализу", - сказали в пресс-службе.

Генетические паспорта для жителей Беларуси и других стран составляются с 2010 года в Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН. В центре проводится тестирование на генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, остеопорозу, метаболическому синдрому. Наиболее востребованная услуга - выявление генетических причин невынашивания беременности. Большая часть генетических паспортов выдана женщинам именно с этой проблемой. Генетический анализ в том числе позволяет определить индивидуальную чувствительность к лекарствам.

Тестируются и спортсмены для выявления благоприятных и неблагоприятных для спорта генетических особенностей. Генетическое тестирование позволяет улучшить спортивный отбор, оптимизировать тренировочный процесс. В Беларуси протестировали более 500 представителей 30 олимпийских и национальных команд, создали банк ДНК элитных спортсменов. Генетические паспорта разрабатываются как для профессиональных атлетов, так и для начинающих. Определение спортивных способностей ребенка позволяет выбрать для него наиболее подходящую секцию.

Лаборатория генетики человека Института генетики и цитологии НАН единственная в СНГ имеет международную аккредитацию в области генетического анализа.-0-