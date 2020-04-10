В Беларуси выданы разрешения на производство 503 млн масок - Минздрав

10 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Беларуси выданы разрешения на производство 503 млн медицинских масок, сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра подчеркнул, что Минздрав старается оперативно выдавать разрешения на производство медизделий. "Уже выдано разрешений на производство 503 млн масок, и бытовых, и медицинских", - сказал он.

Белорусским медикам сегодня поступит как минимум 500 тыс. масок, добавил Борис Андросюк. Что касается респираторов, то сегодня в страну их будет доставлено 50 тыс. - второго-третьего класса. В ближайшее время прибудет еще 57 тыс. "На следующей неделе ожидаем 750 тыс. и надеемся перекрыть всю потребность", - отметил замминистра.

В запасах находятся 2,5 млн масок, 176 тыс. респираторов, 110 тыс. костюмов, 19 млн пар перчаток, 44 тыс. защитных очков.-0-