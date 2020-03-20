В Беларуси выписали 15 пациентов, вылеченных от COVID-19

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выписали 15 вылеченных от COVID-19 пациентов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 9 утра 20 марта, с выздоровлением выписано 15 пациентов", - сказали в пресс-службе.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют признаки инфекции COVID-19, по сути, являются больными, 12 человек.

Всего с конца января на COVID-19 обследованы более 19 тыс. человек.-0-

"Очень многое сейчас зависит от общества" - белорусские эпидемиологи о борьбе с коронавирусом Главный инфекционист Минздрава Игорь Карпов подчеркнул, что сейчас очень многое зависит от общества. "Нужно посмотреть вокруг себя, понять проблемы одиноких людей и принять меры, чтобы обезопасить их от инфекции", - добавил он.