В Беларуси выписали 494 пациента, вылеченных от COVID-19

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным на 19 апреля, выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.
С начала февраля в Беларуси проведен 98 231 тест на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.
На стационарном лечении находятся 3 538 человек. Остальные на амбулаторном лечении либо выписаны после прохождения лечения. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов.
Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-