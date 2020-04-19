В Беларуси выписали 494 пациента, вылеченных от COVID-19

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным на 19 апреля, выздоровели и выписаны 494 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

С начала февраля в Беларуси проведен 98 231 тест на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

На стационарном лечении находятся 3 538 человек. Остальные на амбулаторном лечении либо выписаны после прохождения лечения. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов.

Умерли 47 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-

На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5 млн и 79 тыс. евро На счет в белорусских рублях от 348 юрлиц поступило Br4 249 628,81, от физлиц - Br1 089 697,26. По системе ЕРИП средства перечислили 5 779 физлиц, через другие банковские инструменты - более 2 тыс. физлиц.