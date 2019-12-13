В Беларуси выпустили атлас с дополненной реальностью

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белкартография" выпустило атлас "Великие изобретения мира", в котором с помощью функции дополненной реальности можно оживить значимые и интересные находки человеческого гения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

В издание вошла информация примерно о 130 объектах, к большинству из них даны пояснительные тексты. Всего в нем 24 страницы, из них с дополненной реальностью 10 страниц, посвященных изобретениям и техническим новациям, которые появились в Великобритании, Германии, Италии, Франции, Беларуси, России, Китае, Японии, США, Австралии и Океании.

Если говорить о вкладе Беларуси, то из атласа читатель узнает о том, что белорусские часовщики в XIX веке составляли заметную конкуренцию признанным английским, французским и швейцарским мастерам. Работами уроженца Могилева Генриха Сона, которому удалось сделать карманные часы действительно компактными и соответствующими по размерам своему названию, восхищался Фаберже.

Упоминание в атласе музыкального инструмента ксилофона также связано с Беларусью. Простейшие инструменты подобного типа встречались и встречаются у разных народов Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Однако усовершенствован ксилофон был к 1830-м годам: белорусский музыкант Михоэл Гузиков расширил его диапазон до двух с половиной октав, а также изменил конструкцию, расположив бруски особым образом в четыре ряда. Такая модель ксилофона использовалась более ста лет.

На странице атласа, которая посвящена изобретениям, созданным на белорусской земле или ее выходцами, упоминаются первый в мире зерноуборочный комбайн, самосвал БелАЗ, компьютерная игра World of Tanks и мессенджер Viber, искусственно выращенный белорусскими учеными красный изумруд.

Атлас уже поступил в продажу, а также доступен в мобильном приложении "Белкартография". Тираж первого выпуска атласа "Великие изобретения мира" составил 3 тыс. экземпляров.-0-

Фото Госкомимущества