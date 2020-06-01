В Беларуси выпустили новый исторический атлас

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 1 июня 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:29 Колизей вновь принял туристов после карантина В мире
21:54 "Культура" отметит юбилей Дударева в радиоэфире Культура
21:43 Павел Савицкий признан лучшим игроком 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
21:39 Билборды по профилактике травматизма на ж/д объектах появились в Минске Регионы
21:32 Генсек ЮНВТО: наша главная задача - подготовиться к будущему Общество
21:19 В Италии за сутки зафиксировано минимальное число заражений коронавирусом В мире
21:17 В Беларуси выпустили новый исторический атлас Общество
20:33 ВОЗ: большинство пациентов, перенесших COVID-19, полностью восстанавливаются В мире
20:31 РЕПОРТАЖ из дома, где согревают детские сердца Регионы
20:28 Получение медсправки в школу и детский сад упростили Общество
20:01 Гол Владимира Хващинского принес футболистам "Минска" победу над "Слуцком" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:57 ЕАЭС и Египет активизируют создание зоны свободной торговли Экономика
19:33 Электронная ярмарка вакансий в Минске пройдет 4 июня Регионы
19:19 Власти Вашингтона вводят комендантский час В мире
19:01 В структуре детских заболеваний преобладают болезни органов дыхания и зрения - Минздрав Общество
18:49 Акцию "Радость каждому ребенку" поддержали волонтерские центры со всей Беларуси Общество
18:38 ВОЗ: пандемия осложнила оказание помощи больным раком и диабетом В мире
18:30 МАРТ подготовил рекомендации для торговли и общепита по минимизации риска распространения COVID-19 Общество
18:29 Белорусский союз женщин активно участвует в реализации государственной семейной политики - Щеткина Общество
18:25 Кондитерская фабрика "Витьба" за апрель увеличила экспорт на 78% Регионы
18:11 Минский дворец детей и молодежи приглашает активно провести летние каникулы Регионы
18:10 ДОСААФ предоставлено право участвовать в летной подготовке граждан Президент
18:10 Усовершенствован порядок проведения и контроля внешнеторговых операций Президент
18:05 Представитель Беларуси назначен замдиректора департамента информационных технологий ЕЭК Экономика
17:59 Пьяного таксиста задержали в Минске Происшествия
17:57 Международные стандарты аудиторской деятельности вводятся в Беларуси с 1 июля Экономика
17:50 Получатели кредитов в Дельта Банке могут вернуть страховые взносы Общество
17:43 В Гомельской области от заморозков погибла 21 тыс. га посевов Регионы
17:40 В Республиканский центр психологической помощи уже обратились более 1,7 тыс. человек Общество
17:34 В Минске будут судить машиниста башенного крана, по вине которого пострадал рабочий Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
01 июня 2020, 21:17

В Беларуси выпустили новый исторический атлас

Фото Госкомимущества
Фото Госкомимущества

1 июня, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Беларуси выпустили новый исторический атлас, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Отпечатан и с сегодняшнего дня поступил в продажу новый атлас, разработанный РУП "Белкартография" совместно с ведущими учеными страны на основе уникального четырехтомного "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі" (2009-2018)", - отметили в пресс-службе.

Создатели постарались наиболее полно показать историческое прошлое - от появления первого человека на белорусских землях до настоящего времени. В каждой из четырех частей атласа показана социально-экономическая эволюция общества, его политическая и военная история, этнические процессы, становление и развитие религиозных отношений.

Первая часть охватывает период от появления первых людей на территории Беларуси до середины XVI века, когда в результате Люблинской унии (1569 год) Великое княжество Литовское вошло в состав Речи Посполитой. Вторая часть атласа отображает период с момента образования Речи Посполитой до прекращения существования этого государства в 1795 году. Третья часть посвящена периоду нахождения белорусских земель в составе Российской империи с 1772 до начала 1917 года. В четвертой части показан путь становления и развития белорусской национальной государственности в ХХ - начале ХХІ века.

Как рассказали в "Белкартографии", атлас рассчитан на широкий круг читателей и адресован тем, кто занимается научными исследованиями, организацией учебно-образовательных процессов в высших и средне-специальных учреждениях, школах, а также подрастающему поколению, познающему мир.

Исторический атлас объемом 336 страниц на белорусском языке выпущен тиражом 1 тыс. экземпляров. Его можно заказать и в электронном виде.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь история книги
Новости рубрики Общество
Зураб Пололикашвили. Фото из архива Генсек ЮНВТО: наша главная задача - подготовиться к будущему
Фото из архива Получение медсправки в школу и детский сад упростили
Фото из архива В структуре детских заболеваний преобладают болезни органов дыхания и зрения - Минздрав
Наталья Апончук Акцию "Радость каждому ребенку" поддержали волонтерские центры со всей Беларуси
Фото из архива МАРТ подготовил рекомендации для торговли и общепита по минимизации риска распространения COVID-19
Марианна Щеткина. Фото из архива Белорусский союз женщин активно участвует в реализации государственной семейной политики - Щеткина
Главное
Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик Лукашенко: майданов в Беларуси не будет
В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19
Минобразования: охрана детства - один из приоритетов деятельности государства
Воплоти мечту! Лето стартует с лучших предложений в лучших комплексах столицы!
Топ-новости
Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю
Усовершенствован порядок проведения и контроля внешнеторговых операций
Вакульчик: ничего удивительного и неожиданного не происходит, мы знали об этом
Лучшие фото БЕЛТА в мае
Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций - Минздрав
В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей
Получение медсправки в школу и детский сад упростили
В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог
1 июня - Международный день защиты детей. Самая счастливая пора - в архивных фото БЕЛТА
Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы
Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 2 июня
На первом блоке БелАЭС завершили вихретоковый контроль парогенераторов
ЕЭК рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.