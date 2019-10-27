В Беларуси выпустят почтовую марку к 25-летию дипотношений с Грузией

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 1 ноября выпустит в обращение почтовую марку "25-летие установления дипломатических отношений между Беларусью и Грузией", сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

Проект подготовлен в сотрудничестве с посольством Грузии в Беларуси. В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин "Филателия", ул. Московская, 16) будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

Номинал марки "H" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.

Марка печаталась в Бобруйской укрупненной типографии имени А.Т.Непогодина. Тираж - 36 тыс.

Беларусь и Грузия развивают двусторонние отношения на всех уровнях. Договорно-правовая база сотрудничества с Грузией составляет более 60 документов, в том числе 2 межгосударственных, 15 межправительственных и 18 межведомственных соглашений.-0-