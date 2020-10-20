В Беларуси выпустят почтовую марку к 75-летию ООН

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 23 октября выпустит в обращение почтовую марку "75-летие Организации Объединенных Наций", сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Проект подготовлен при содействии Почтовой администрации Организации Объединенных Наций.

Номинал марки "H" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.

Фото РУП "Белпочта"

На марке и в основе конверта "Первый день" - логотип, посвященный 75-летию ООН.

Марка печаталась в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т.Непогодина. Тираж - 24 тыс.

ООН - международная организация, созданная в 1945 году для поддержания и укрепления мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. Членами организации являются 193 государства.-0-