В Беларуси вырабатываются профстандарты для самых популярных видов бытовых услуг - МАРТ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При МАРТ создана группа, которая призвана в течение трех лет разработать профессиональные стандарты в некоторых видах бытовых услуг. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алеся Абраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем, что в этой сфере важен кадровый потенциал. Поэтому при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли был создан Секторальный совет квалификаций, в котором есть группа по вопросам отрасли бытового обслуживания. Главная задача - определение основных направлений развития кадрового потенциала как для сферы бытового обслуживания, так и для других, курируемых министерством, - рассказала Алеся Абраменко. - В группу по вопросам бытового обслуживания входят представители ассоциаций, организаций, которые представляют эту отрасль. Ими будут разработаны определенные квалификационные требования в нескольких областях".

Планируется разработка профессиональных стандартов для парикмахерских услуг, бытовых косметических и спа-услуг, послепродажного обслуживания и ремонта автомобилей. "Это наиболее интересные и, наверное, востребованные сферы, где хотелось бы, чтобы были установлены какие-то квалификационные требования к должностям", - пояснила Алеся Абраменко.

В ближайшие три года МАРТ будет выступать координатором этой деятельности, аккумулируя предложения от организаций и предприятий отрасли.-0-