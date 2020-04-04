В Беларуси вышла первая книга из серии о Рамсарских территориях

4 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Беларуси вышла первая книга "Болото Дикое" из серии о Рамсарских территориях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В издании представлены оригинальные материалы ученых НАН Беларуси, полученные в ходе многолетних полевых исследований болотного массива и прилегающих территорий. В основу концепции серии положен национальный Рамсарский список из 26 водно-болотных угодий, имеющих международное значение.

"Болото Дикое - третье по размеру в Беларуси и одно из наиболее уникальных объектов заповедного фонда страны. Оно входит в состав национального парка "Беловежская пуща". Территория важна для птиц и имеет международное значение. Там гнездятся 140 видов, 39% из которых с международным или национальным статусом охраны", - отметили в пресс-службе.

В книге приведены подробные данные о климате, рельефе, гидрологии и гидрографии, стратиграфии торфяной залежи, ландшафтах особо охраняемой природной территории. Дано описание флоры, фауны, растительности и биотопов, составлены списки редких и охраняемых видов растений и животных. Представлены сведения об историко-культурном наследии, рекреационном и социально-экономическом потенциале района размещения особо охраняемой природной территории.

Книга иллюстрирована фотографиями, рисунками, схемами. Впервые составлены и публикуются крупномасштабные тематические карты: почв, ландшафтов, современного состояния растительного покрова, биологических ресурсов, динамики экосистем.

Издание представляет интерес для ученых (биологов, географов, экологов), преподавателей и студентов вузов, учителей школ, сотрудников природоохранных учреждений, краеведов и всех любителей природы.

Книга "Болото Дикое" подготовлена коллективом авторов под общей редакцией заместителя директора Института экспериментальной ботаники им. В.Купревича НАН Беларуси Дмитрия Груммо. Вышла при поддержке ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Франкфуртского зоологического общества.

Рамсарские территории - водно-болотные угодья международного значения, охраняемые согласно Рамсарской конвенции. Основной целью этого документа является сохранение и устойчивое использование водно-болотных угодий.-0-