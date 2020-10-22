В Беларуси выздоровел и выписан 81 501 пациент с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 22 октября выздоровел и выписан 81 501 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 90 380 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 2 294 631 тест.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 945 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-