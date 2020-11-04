В Беларуси выздоровел и выписан 88 701 пациент с COVID-19

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 4 ноября выздоровел и выписан 88 701 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 102 313 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 573 132 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 995 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-