В Беларуси выздоровел и выписан 89 131 пациент с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
"Вот и вся сказка о красивой жизни" - Лукашенко о приглашении Польшей иностранных врачей для борьбы с COVID-19
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 5 ноября выздоровел и выписан 89 131 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 103 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 600 742 теста.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 998 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-