В Беларуси выздоровел и выписан 89 131 пациент с COVID-19

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 5 ноября выздоровел и выписан 89 131 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 103 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 600 742 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 998 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-