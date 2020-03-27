В Беларуси выздоровели 32 зараженных коронавирусом

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выздоровели 32 пациента, которые были заражены коронавирусом COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"На сегодня уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, в процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов", - отметили в пресс-службе.

Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов.

В Беларуси проведено около 24 тыс. тестов на COVID-19.-0-

В Беларуси нет пациентов на искусственной вентиляции легких из-за коронавируса - Минздрав "Пациентов на искусственной вентиляции легких нет. У пациентки, которая была под интенсивным наблюдением, положительная динамика. Ситуация остается контролируемой", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Служба скорой помощи работает в обычном режиме - Минздрав В контакт-центрах для госпитализации людей, контактировавших с зараженными, имеется 2221 свободное место, поэтому никакого переполнения нет.

Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса На сегодня на рублевом счету находится более Br9,5 тыс., на валютном - свыше 16 тыс. евро. Денежные средства пойдут на создание необходимого запаса тест-систем, лекарственных средств, если это потребуется.