В Беларуси выздоровели и выписаны 100 749 пациентов с COVID-19

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 20 ноября выздоровели и выписаны 100 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 120 847 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 009 490 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1081 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-