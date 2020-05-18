В Беларуси выздоровели и выписаны 10130 пациентов с COVID-19

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 18 мая выздоровели и выписаны 10130 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 30572 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 364319 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 171 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-