В Беларуси выздоровели и выписаны 102 113 пациентов с COVID-19

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 21 ноября выздоровели и выписаны 102 113 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 122 435 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 041 384 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1089 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-