В Беларуси выздоровели и выписаны 103 848 пациентов с COVID-19

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 22 ноября выздоровели и выписаны 103 848 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 123 999 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 074 066 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1096 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-