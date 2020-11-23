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23 ноября 2020, 15:15

В Беларуси выздоровели и выписаны 104 698 пациентов с COVID-19

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 23 ноября выздоровели и выписаны 104 698 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 125 482 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 091 238 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1104 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. -0-

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