В Беларуси выздоровели и выписаны 11 415 пациентов с COVID-19

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 20 мая выздоровели и выписаны 11 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 32 тыс. 426 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 387 тыс. 673 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-