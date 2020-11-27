В Беларуси выздоровели и выписаны 110 152 пациента с COVID-19

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 27 ноября выздоровели и выписаны 110 152 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 131 633 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 188 876 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1136 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-