В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов с COVID-19

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

Зарегистрированы 8773 человека с положительным тестом на COVID-19. "Брестская область - 339, Витебская область - 1935, Гомельская область - 460, Гродненская область - 347, Минск - 4090, Минская область - 1206, Могилевская - 396", - проинформировали в Минздраве.

Всего проведено 130 тыс. 824 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-

Более 130 тыс. тестов на коронавирус выполнено в Беларуси "Мы осознанно идем на гипердиагностику, на дообследование, чтобы не упустить ни одного возможного пациента", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Около 100 тыс. экспресс-тестов на антитела поступят в ближайшее время в Беларусь Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан отметила, что увеличение объема тестирования повлечет и рост числа зарегистрированных случаев COVID-19.

Более 30,5 тыс. контактов по COVID-19 выявлено в Беларуси "Это фактически потенциальные источники распространения инфекции. Медицинское наблюдение за половиной из них на сегодня уже завершено", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Минздрав о ситуации в Витебске: на протяжении нескольких последних дней идет снижение "Осторожно, но должна отметить, что по Витебску есть стабилизация ежедневно выявляемых случаев. И даже на протяжении нескольких последних дней мы видим снижение", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Беларусь ожидает скорого поступления экспериментального препарата для лечения пациентов с COVID-19 "Мы сегодня для лечения наших пациентов используем все, что есть в мире. На следующей неделе ожидаем поступления экспериментального препарата", - проинформировала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

В системе здравоохранения достаточно ресурсов для лечения пациентов с COVID-19 - Минздрав "Мы выделили около 14% коечного фонда, сегодня задействована половина. В резерве еще 9,5 тыс. коек, из которых более 600 оснащены аппаратами ИВЛ", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Медики призывают белорусов воздержаться от посещения кладбищ на Радуницу В преддверии длинных выходных заместитель министра здравоохранения Елена Богдан вновь обратила внимание на соблюдение мер личной безопасности.

Минздрав указал на недопустимость спекуляций непроверенными данными по COVID-19 "Хочу обратить внимание и журналистов, и блогеров: нельзя спекулировать непроверенными данными, - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. - Еще раз хочу акцентировать внимание, что мы максимально тестируем всех и указываем общее количество случаев".

Стационары и поликлиники в большие выходные будут работать - Минздрав "Вплоть до 10 мая наши учреждения работают в особом режиме. В ближайшие четыре дня и стационарные, и амбулаторные учреждения будут работать", - сказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.