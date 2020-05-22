В Беларуси выздоровели и выписаны 12 833 пациента с COVID-19

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 22 мая выздоровели и выписаны 12 833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 34 303 человека с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 419 004 теста.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-