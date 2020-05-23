В Беларуси выздоровели и выписаны 13 528 пациентов с COVID-19

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 23 мая выздоровели и выписаны 13 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 35 244 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 434 618 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-