В Беларуси выздоровели и выписаны 15 086 пациентов с COVID-19

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 26 мая выздоровели и выписаны 15 086 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, в Беларуси зарегистрированы 38 059 человек с положительным тестом на COVID-19. "Всего проведено 472 906 тестов", - уточнили в ведомстве.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 208 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-