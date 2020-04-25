В Беларуси выздоровели и выписаны 1573 пациента с COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 25 апреля выздоровели и выписаны 1573 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.
Зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на инфекцию, проинформировали в Минздраве.
Всего проведено 139 тыс. 295 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 67 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-