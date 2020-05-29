В Беларуси выздоровели и выписаны 17 390 пациентов с COVID-19

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 29 мая выздоровели и выписаны 17 390 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 40 764 человека с положительным тестом на COVID-19, проинформировали в Минздраве. Всего проведено 512 418 тестов.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 224 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-